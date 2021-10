Michelle Hunziker (44) und ihr Nachwuchs sind offenbar unzertrennlich! Dass die TV-Bekanntheit ein absoluter Familienmensch ist, dürfte längst kein Geheimnis mehr sein. In der Vergangenheit gewährte die Moderatorin regelmäßig Einblicke in ihr Privatleben zwischen Urlaub in den Bergen und Rodel-Spaß mit ihren Kids. Ihre erste Tochter Aurora (24) ist inzwischen schon eine junge Frau. Mit ihr verbrachte Michelle nun einen ausgiebigen Mutter-Tochter-Tag – inklusive Selfie-Session!

"Ein Nachmittag mit Auri in Mailand", schwärmte Michelle via Instagram zu einer Reihe von Bildern mit Herz-Emoji. Auf dem ersten Schnappschuss sind die beiden Frauen mit Kussmund und Lächeln auf einem Selfie zu sehen. Die restlichen Aufnahmen machen deutlich, wie viel Spaß das Duo bei seiner Verabredung hatte – die 24-Jährige und ihre Mama wurden unter anderem auch beim Shopping fündig, was die zahlreichen Tüten beweisen.

"Mit ihr zusammen zu sein, ist immer ein Hauch reinen Sauerstoffs für mein Herz", zeigte sich Michelle überglücklich. Sie scheint die gemeinsame Zeit mit ihrem ältesten Nachwuchs in vollen Zügen zu genießen. "Liebe dich mein Mädchen", schrieb die 44-Jährige abschließend.

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker, TV-Bekanntheit

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker, Moderatorin

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker, Moderatorin

