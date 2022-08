Britney Spears' Buch ist fertig: Veröffentlichung verzögert

Auf dieses Buch wartet die ganze Welt. Britney Spears (40) steht seit ihrer Jugend in der Öffentlichkeit und hat eine unglaubliche Karriere hinter sich. Die Pop-Prinzessin hat in ihrer Karriere schon viele Ups und Downs hinter sich. Zuletzt wurde sie sogar von ihrem Vater bevormundet. Im vergangenen Jahr konnte sich Britney aber endlich von ihm loslösen. In den vergangenen Monaten schrieb die Sängerin an ihren Memoiren – doch nun verschiebt sich die Veröffentlichung!

TMZ berichtet, dass Britney "vor Kurzem die schmutzigen Memoiren fertiggestellt hat" und der ursprüngliche Plan war, sie im Januar zu veröffentlichen, aber das wird wohl nicht mehr passieren. Berichten zufolge gibt es einen Papiermangel, der die Produktion der Bücher verzögert, und es gibt wohl noch keinen Hinweis darauf, wann der Mangel beendet sein wird. Daher steht noch kein Veröffentlichungsdatum.

Publishers Weekly zufolge ist die Nachfrage nach Büchern während der Pandemie gestiegen und die Zahl der Beschäftigten in den Papierfabriken zurückgegangen, was zu dem Engpass geführt hätte. Die Fans müssen daher wohl noch etwas auf Britneys Lebensgeschichte warten.

Anzeige

Getty Images Britney Spears im Mai 2011 in Las Vegas

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Anzeige

Getty Images Die Sängerin Britney Spears in ihrer Jugendzeit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de