Ryan Gosling als Ken: So schrill wird der Barbie-Streifen

Das wird bunt! Ryan Gosling (41) stellte schon in verschiedensten Rollen sein Schauspieltalent unter Beweis. Im nächsten Jahr erscheint aber ein Film, der ihn ganz anders zeigt: In der Realverfilmung von Barbie verkörpert er den Ken! Erste Bilder zeigen bereits die schrillen Outfits und pinken Looks von ihm und Margot Robbie (32) als Barbie. Der Hottie selbst ist davon begeistert, wie er gegenüber Entertainment Tonight zugab: "Ich bin stolz darauf. Ich habe diese Ken-Energie, die man offensichtlich spüren kann."

