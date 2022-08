Amber Heard soll Johnnys Finger tatsächlich abgetrennt haben

Amber Heard (36) und Johnny Depp (59) führten vor Gericht von Mitte April bis Ende Mai eine regelrechte Schlammschlacht, die zugunsten des Fluch der Karibik-Stars ausfiel. Während des Verleumdungsprozesses warfen sich beide gegenseitig heftige Gewaltattacken vor: So sagte Johnny aus, dass seine Ex ihm während eines Streits den Finger mit einer Flasche abgetrennt haben soll. In Ambers Version habe er sich die Verletzung während eines Wutanfalls selbst zugefügt. Jetzt kam heraus: Die Aquaman-Darstellerin soll tatsächlich schuld an Johnnys abgetrenntem Finger gewesen sein!

Laut New York Post wurden geheime Gerichtsdokumente entsiegelt, die nun die Wahrheit enthüllen sollen. "Sie hat ihm den Finger abgeschnitten", erzählte Whitney Henriquez – Ambers Schwester – ihrer Chefin, nachdem sie von dem Vorfall durch eine Textnachricht von der Schauspielerin erfahren hatte. Die Arbeitgeberin habe das Johnnys Anwältin Camille Vasquez weitergeleitet, was sie im gerichtlichen Protokoll nochmals bestätigte: "Es waren Amber und Johnny – und sie hatte offenbar eine Flasche geworfen und ihm den Finger abgeschnitten."

Ein wichtiges Detail über Johnny wurde allerdings ebenfalls enthüllt. Aufgrund einer Erektionsstörung solle der Phantastische Tierwesen-Darsteller zu wütendem und aggressivem Handeln neigen. "Obwohl Herr Depp seine erektile Dysfunktion lieber nicht offenlegen möchte, ist dieser Zustand absolut relevant für sexuelle Gewalt", hieß es von Ambers Anwaltsteam in den entsiegelten Dokumenten.

Anzeige

Getty Images Amber Heard, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Johnny Depp und Amber Heard, 2011 in Paris

Anzeige

Getty Images Johnny Depp, Mai 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de