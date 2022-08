Anna-Maria Ferchichi verzweifelt: Kids wollen nicht schlafen

Anna-Maria Ferchichi (40) macht kein Geheimnis aus den Herausforderungen der Kindererziehung! Die Schwester von Sarah Connor (42) und ihr Ehemann Bushido (43) wurden Ende des vergangenen Jahres erneut Eltern: Im November 2021 durfte das Paar seine Drillinge namens Amaya, Leonora und Naima auf der Welt begrüßen. Seither gibt die stolze Achtfach-Mutter ihren Fans immer wieder Updates im Netz. Ihre kleinen Kids halten sie ganz schön auf Trab: Anna-Marias Drillinge wollen nämlich einfach nicht schlafen!

In ihrer Instagram-Story gewährte Anna-Maria ihrer Community jetzt einen Einblick in ihren Alltag als Mama – und dabei kam sie auch auf eine große Herausforderung zu sprechen. "Im Moment ist es so schwierig, alle drei Mäuse gleichzeitig zum Schlafen zu bekommen!", betonte die 40-Jährige. Auf ihren Social-Media-Beiträgen wirke alles ganz entspannt – doch die Realität sehe anders aus. "Wir halten alle zehn Meter an, um einem Baby den Nucki oder das Schnuffeltuch zu geben", berichtete sie beispielsweise von einem Spaziergang.

Vor wenigen Tagen gönnten sich Anna-Maria und Bushido dann aber eine kleine Pause – und zwar in Form eines eintägigen Kurztrips! "Wir hatten eine so schöne kleine Auszeit in Prag", schwärmte die Influencerin. Die Beauty habe sich nach ihrer Rückkehr aber natürlich sehr gefreut, wieder bei ihrer Familie zu sein.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit einem ihrer Drillinge

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido in Prag im Juli 2022

