Niedlich: Sarah Harrison postet Vier-Generationen-Bild!

Sarah Harrison (31) führt eine niedliche Tradition fort! Für die Influencerin steht Familie an erster Stelle. Sie und ihr Ehemann Dominic Harrison (31) haben zwei gemeinsame Töchter namens Mia Rose (4) und Kyla (2), um die sich ihr Alltag dreht. An seinem Familienleben lässt das Paar seine Fans regelmäßig teilhaben – so auch jetzt. Sarah postete ein süßes Bild mit ihren Töchtern, ihrer Mutter und ihrer Oma!

Auf Instagram teilte die Blondine mehrere Fotos, die sie mit ihren Liebsten zeigen – immer in der gleichen Pose, nur in unterschiedlichen Jahren. Diese Tradition hatte sie kurz nach der Geburt von Töchterchen Mia Rose eingeführt. "Schon wieder ist ein Jahr vorbei. Unser Vier-Generationen-Bild", freute die zweifache Mutter sich.

Fans freuten sich über das aktuelle Foto und die Bilder aus den vergangenen Jahren sehr und drückten ihre Begeisterung in der Kommentarspalte aus. "Wahnsinn, wie die Zeit vergeht" oder "Ich liebe deine Rückblicke", schwärmten unter anderem zwei Follower.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison und ihre Familie im Juni 2021

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihrer Familie, 2020

Instagram / sarah.harrison.official/ Sarah Harrison mit ihrer Mutter, ihrer Oma und ihrer Tochter Mia Rose

