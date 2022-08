"You"-Spoiler: Mit dieser TV-Beauty knutscht Penn Badgley!

Es verspricht, interessant zu werden! 2018 wurde auf Netflix die erste Staffel der US-amerikanischen Serie You – Du wirst mich lieben veröffentlicht. Darin ließ der unschuldig wirkende Buchhändler Joe Goldberg (Penn Badgley, 35) die Zuschauer als knallharter Mörder erschaudern. Im vergangenen Jahr flimmerte die dritte Staffel über die Bildschirme. Und das Abenteuer geht weiter – die Dreharbeiten sind bereits im vollen Gange. Neue Fotos unterstreichen: Auch die vierte "You"-Staffel wird heiß!

Paparazzi erwischten den ehemaligen Gossip Girl-Hottie nun in Großbritannien am Set. Vor der Kamera ging Penn dabei mit einer Lady ordentlich auf Tuchfühlung, wie Fotos zeigen, die JustJared vorliegen. Dabei handelte es sich um Charlotte Ritchie, bekannt aus erfolgreichen Serien wie beispielsweise Doctor Who. Nachdem die Szene abgedreht war, alberten die beiden Co-Stars ausgelassen miteinander rum. Ob es sich bei Charlottes Rolle um Joe Goldbergs neuestes Stalking-Opfer handelt? Dazu ist noch nichts bekannt.

Über die Fortsetzung des Psychothriller-Hits sind aber schon ein paar Details öffentlich. Beispielsweise spielt Staffel vier in London – die vorherigen drei Ausgaben wurden allesamt in den USA gedreht. Die Dreharbeiten starteten bereits Ende März. Wann die Fans sehen können, wie der Serienkiller Joe wieder sein Unwesen treibt, wurde allerdings noch nicht verraten.

Getty Images Charlotte Ritchie, US-amerikanische Schauspielerin

Getty Images Schauspieler Penn Badgley, 2014

Netflix Penn Badgley, "You"-Darsteller

