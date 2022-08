Nach Absetzung 2020: "Big Bounce" kehrt ins Fernsehen zurück

"Big Bounce" feiert sein Comeback! Nachdem die Trampolinshow 2018 mit mehr als drei Millionen Zuschauern erfolgreich auf RTL angelaufen war, folgte zwei Jahre später aber schon wieder das Aus für den TV-Wettbewerb. Damals verkündete der Sender, dass man das Format weiterentwickeln und optimieren wolle. Eine Rückkehr ins Fernsehen wurde damit also nie ganz ausgeschlossen – und jetzt ist es so weit: "Big Bounce" wird bald wieder ausgestrahlt!

Wie RTL in einer Pressemeldung bekannt gab, kehrt das Programm zurück auf den Bildschirm: "Mit noch mehr Action, vielen neuen Hindernissen und Herausforderungen und noch spektakuläreren Parkours und einem epischen Finalspiel", kündigte er verheißungsvoll an. Dem Teilnehmer, der den Parkour am besten absolviert, winkt ein Preisgeld von 50.000 Euro. Die Produktion der sechs Folgen beginnt im Januar 2023 in den Niederlanden, im selben Jahr werden sie dann auch ausgestrahlt. Ob wieder Matthias Opdenhövel (51) und Wolff-Christoph Fuss moderieren, weiß man allerdings noch nicht.

Ab einem Alter von zehn Jahren können sich alle mutige Trampolinsportler jetzt bewerben. Ob es auch diesmal wieder ein Promi-Spezial geben wird, ist noch nicht bekannt: 2019 hatten 32 Promis versucht, den Parkour zu bewältigen. Damals gewann der ehemalige Turm- und Synchronspringer Sascha Klein (36) vor beispielsweise Angelina (30) und Sebastian Pannek (36).

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Das Studio von "Big Bounce"

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Ein Kandidat im "Big Bounce"-Parkour

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Eine Kandidatin bei "Big Bounce"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de