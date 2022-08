So süß gratuliert Gisele Bündchen Tom zum 45. Geburtstag!

Was für ein niedliches Bild! Model Gisele Bündchen (42) und der Footballspieler Tom Brady (45) gaben sich im Jahr 2009 das Jawort. Die Beauty und der Tampa-Bay-Buccaneers-Star haben zwei gemeinsame Kinder – Vivian Lake (9) und Benjamin (12) – mit denen sie ihr Familienleben in vollen Zügen genießen. Anlässlich Toms 45. Geburtstag teilte Gisele jetzt ein süßes Foto ihrer Rasselbande und richtete herzerwärmende Worte an ihren Mann.

Auf Instagram postete die zweifache Mama ein Bild von den Kids gemeinsam mit ihrem Papa. Während der Sportler in seinem Trikot nach einem Spiel in die Kamera lächelt, hält er seine Tochter Vivian auf dem Arm. Sohnemann Benjamin steht mit einem Football-Helm stolz neben seinem Vater und trägt ebenfalls das Trikot mit Toms Nummer zwölf. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an einen der konzentriertesten, diszipliniertesten und modischsten Menschen, die ich kenne!", schrieb die 42-Jährige zu dem Beitrag und fügte ihren süßen Worten noch hinzu: "Du wirst so geliebt und wir sind immer hier, um dich anzufeuern und dir die wunderbarsten Dinge im Leben zu wünschen!"

Das Paar ist nach über zehn Jahren Ehe immer noch überglücklich miteinander, wie nicht nur Giseles neuer Post beweist. So kam Tom in einem Interview mit People auf seine Gattin zu sprechen: "Ich habe eine tolle Frau, die sich um unsere Kinder und unsere Familie kümmert", schwärmte der Footballstar.

Instagram / gisele Tom Brady mit seinen Kindern Vivian und Benjamin

Getty Images Gisele Bündchen, Supermodel

Getty Images Gisele Bündchen und Tom Brady beim Super Bowl im Februar 2021

