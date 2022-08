Trotz Steuerstreit: Shakira mit Kids lächelnd am Flughafen

Shakira (45) gibt sich stark. Es sind bestimmt keine leichten Tage für die Sängerin. Nach einigen Gerüchten bestätigte die Beauty Anfang Juni, dass sie und Gerard Piqué (35) fortan getrennte Wege gehen. Noch dazu steht ihr ein Gerichtsprozess bevor: Der Musikerin wird vorgeworfen, zwischen 2012 und 2014 rund 14,5 Millionen Euro Steuern hinterzogen zu haben. Trotz allem setzt Shakira für ihre Kids ein tapferes Gesicht auf.

Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, wie die 45-Jährige am Dienstag mit ihren Söhnen Miami verließ. Hand in Hand lief sie mit den beiden Jungen durch den Flughafen in Florida. Die "Whenever, Wherever"-Interpretin trug ein langes, weites Sommerkleid. Zu dem pfirsichfarbenen Kleid kombinierte sie eine farblich passende Tasche sowie weiße Espadrille-Plateaus. Ihre lange Mähne fiel Shakira lässig ins Gesicht und über die Schultern. Mit einem Hauch von Make-up wirkte ihr Gesicht richtig frisch. Doch besonders ihr Gesichtsausdruck ist auffallend stark: Vor den Fotografen und ihrem Nachwuchs setzte Shakira ein tapferes Lächeln auf.

Aber wahrscheinlich ist ihr dieser starke Auftritt nicht gerade leicht gefallen. Zwar bestreitet sie die Vorwürfe gegen sich, aber laut Fox News soll die spanische Staatsanwaltschaft Schadensersatz in Höhe von rund 24 Millionen Euro von Shakira fordern. Zudem drohe der gebürtigen Kolumbianerin eine achtjährige Haftstrafe.

Anzeige

Instagram / 3gerardpique Gerard Piqué und Shakira

Anzeige

Action Press / Splash News Shakira mit ihren Söhnen Sasha und Milan im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Shakira bei den Filmfestspielen in Cannes, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de