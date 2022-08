Wow! Vanessa Hudgens zeigt in durchsichtigem Kleid alles

Das Fashion-Spektakel auf Capri geht weiter! Zahlreiche Stars befinden sich aktuell auf der luxuriösen Urlaubsinsel in Italien. So wurden am Freitag beispielsweise Erfolgssängerin Jennifer Lopez (53) und Supermodel Karolina Kurkova (38) dort gesichtet. Beide Frauen trugen traumhafte weiße Sommerkleider. Auch Vanessa Hudgens (33) wurde jetzt auf Capri entdeckt – und sorgte mit ihrem durchsichtigen Kleid sicherlich für jede Menge Aufsehen!

Paparazzi lichteten die Schauspielerin und Sängerin am Samstag auf der Straße ab. Vanessa hatte ein feines lilafarbenes Kleid an, durch das man ihren Hammerbody bestens sehen konnte. Auf einen BH verzichtete sie offensichtlich – wodurch es hin und wieder zu heißen Nippelblitzern kam. Zwar hatte die Brünette ein Höschen darunter an, doch der Blick auf ihren knackigen Po war trotzdem spektakulär. Zu dem freizügigen Dress kombinierte sie schwarze Sandaletten und eine kleine Umhängetasche von Prada. Der Messy Bun rundete ihren sexy Look perfekt ab.

Die Beauty zeigt aktuell wohl gerne, was sie hat! Auch bei der Pariser Fashion Week im April trug die 33-Jährige ein fliederfarbenes Kleid, das nur wenig der Vorstellungskraft überlassen hat. Wenige Tage später hatte sie in der französischen Hauptstadt ein superknappes rotes Minikleid an.

MEGA Vanessa Hudgens auf Capri

MEGA Vanessa Hudgens, Schauspielerin

Getty Images Vanessa Hudgens bei der Pariser Fashion Week 2022

