Vanessa Hudgens (33) mischt die Paris Fashion Week auf! Die schöne Schauspielerin ist seit einigen Tagen in der französischen Hauptstadt zu Gast. Vor Ort besuchte der frühere High School Musical-Star bereits einige Shows der großen Designer und begeisterte dort zuletzt mit einem gewagten Look. Jetzt führte Vanessa ihre heiße Offensive weiter – und strahlte in einem ultra-sexy Kleidchen auf dem roten Teppich!

Am Montag fand in Paris die Fashion Show von Giambattista Valli statt. Zu diesem Anlass schmiss sich die 33-Jährige natürlich in eine Kreation des italienischen Designers – doch die fiel recht kurz aus! Das rote Kleid bedeckte gerade so die Brust der US-Amerikanerin, ging knapp über den Po und betonte mit einem Schlitz zudem die Beine der Beauty. Doch Vanessa fühlte sich in dem guten Stück offenbar wohl: Sie strahlte super-selbstbewusst in die Kameras.

Bei so vielen heißen Outfits kommen Vanessas Fans aus dem Schwärmen kaum noch heraus. Auf Instagram häufen sich die positiven Kommentare, unter anderem schrieb Kollegin Sarah Hyland (31): "Hör sofort auf. Heilige Scheiße!" Zahlreiche Herz- und Feuer-Emojis unterstreichen zudem die Begeisterung der Follower.

SIPA PRESS/ Action Press Vanessa Hudgens bei der Fashion Show von Giambattista Valli in Paris

Getty Images Vanessa Hudgens bei der Paris Fashion Week 2022

Instagram / sarahhyland Sarah Hyland und Vanessa Hudgens

