Chrissy Teigen wieder schwanger: Diese Stars freuen sich mit

Chrissy Teigen (36) hat wunderbare Neuigkeiten aus ihrem Privatleben verkündet! Nachdem das US-amerikanische Model 2020 eine Fehlgeburt verkraften musste, darf es sich im Moment wieder so richtig freuen: Chrissy und ihr Mann John Legend (43) erwarten nämlich erneut Nachwuchs. Bei diesen tollen Neuigkeiten waren aber natürlich nicht nur die werdenden Dreifach-Eltern total aus dem Häuschen: Auch zahlreiche Stars und Promi-Freunde freuten sich mit Chrissy und John!

In der Kommentarspalte von Chrissys Instagram-Post meldeten sich schon kurz nach der Schwangerschaftsverkündung viele große Stars zu Wort, um dem Paar zu gratulieren. Die US-Schauspielerin Sharon Stone (64) schrieb beispielsweise: "Alles Gute, Schatz". Und auch die Sängerin und Schauspielerin Mandy Moore (38) ließ es sich nicht nehmen, das Posting zu kommentieren. "Glückwunsch an dich und deine Familie! Ich sende dir gute Gedanken und viel Liebe!", schrieb sie. "Ich freue mich so für dich!" und "Herzlichen Glückwunsch!", betonten zudem der Moderator Andy Cohen (54) und die "Hairspray"-Darstellerin Michelle Pfeiffer (64).

Aber auch viele weitere Promis freuten sich über den Nachwuchs im Hause Teigen-Legend. Der "Underworld"-Star Kate Beckinsale (49), das Model Irina Shayk (36), die High School Musical-Darstellerin Vanessa Hudgens (33) und die Laufstegschönheit Naomi Campbell (52) hinterließen der werdenden Dreifach-Mama beispielsweise viele Herz- und Flammen-Emojis.

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend im April 2022 in Las Vegas

Getty Images Mandy Moore, Schauspielerin

Getty Images Naomi Campbell, ehemaliges Supermodel

