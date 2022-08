Sexy Morgengruß: Heidi Klum schwingt im Bikini die Hüften

Heidi Klum (49) zeigt mal wieder, was sie drauf hat! Im Netz setzt die Blondine sich und ihren Körper gerne in Szene. Regelmäßig versorgt die Germany's next Topmodel-Jurorin ihre Fans mit freizügigen Schnappschüssen und hotten Clips. Jetzt teilte die Frau von Tom Kaulitz (32) erneut heiße Aufnahmen von sich via Social Media: Mit einem sexy Hüftschwung wünschte Heidi ihren Fans einen guten Morgen!

Auf ihrem Instagram-Account postete Heidi einen hotten Clip von sich: In einem sexy Bikini ließ die 49-Jährige zu "Good Morning" von Debbie Reynolds (✝84), Gene Kelly und Donald O'Connor ihre Hüften schwingen. Während Heidi vor einem Meer aus tropischen Palmen glücklich tanzt, kombiniert sie ihr knappes Outfit mit einem Sonnenhut und einer XXL-Sonnenbrille. Ihre Haare trägt die Vierfach-Mama dabei offen.

Heidis Fans sind von ihrem Hüftschwung auch mehr als begeistert: "Super Figur mit fast 50!", "Heidi kann es sich erlauben – Hammerfigur!", "So schön zu sehen, wie du dein Leben lebst, liebst und genießt!" oder "Ich liebe deine Ausstrahlung und dass du das tust, wonach du dich fühlst!", schrieben einige User begeistert unter dem Tanzclip.

Instagram / heidiklum Heidi Klum im Juli 2022

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Model

Instagram / heidiklum Heidi Klum im Juli 2022

