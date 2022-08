Tom Parkers Geburtstag: The-Wanted-Max lässt sich tätowieren

Max George (33) will Tom Parker (✝33) für immer bei sich tragen. Im vergangenen März erschütterte die traurige Nachricht die Musikwelt, dass das The Wanted-Mitglied an den Folgen seiner Krebserkrankung verstorben ist. Auch seine Bandkollegen traf der Verlust ihres Freundes hart. Der Leadsänger der Boyband zollte dem zweifachen Vater nun auf ganz besondere Art und Weise Tribut: An Toms Geburtstag ließ sich Max ein kleines Tattoo in Erinnerung an den Briten stechen.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der 33-Jährige jetzt eine Reihe von Aufnahmen, die ihn beim Tätowierer zeigen. Stolz präsentierte der "Glad You Came"-Interpret seine neue Körperkunst, die ihm auch bestens zu gefallen schien: Auf Max' Schulter ist nun "04.08.1988" zu lesen – der Tag, an dem Tom zur Welt kam. "Alles Gute zum Geburtstag, mein Bruder... Du bist immer bei mir", schrieb der in Manchester geborene Musiker unter seinem Post.

Bei den Followern des ehemaligen X Factor-Kandidaten kam diese emotionale Geste für seinen verstorbenen Bandkollegen sehr gut an. Unter dem Beitrag brachten viele Nutzer ihre Begeisterung und Rührung über die Tätowierung zum Ausdruck. "Wie wunderschön und besonders. Tom wird immer bei dir sein und wäre sehr stolz auf dich, Max", "Oh Max, wie kostbar" oder: "Er hätte es geliebt", lauteten nur einige der Kommentare.

Instagram / maxgeorge Max George im August 2022

Instagram / maxgeorge Max Georges Tattoo in Erinnerung an Tom Parker

Instagram / maxgeorge Max George und Tom Parker im Januar 2022

