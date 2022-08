Vierter Hochzeitstag: "Bauer sucht Frau"-Nadine ist dankbar

Nadine Morath und Bauer Benny schweben noch immer auf Wolke sieben! 2017 lernten sich die Kindergärtnerin und der Landwirt durch ihre Teilnahme bei Bauer sucht Frau kennen und lieben. Wenige Monate später gab das frisch verliebte Paar bereits bekannt: Es hat sich verlobt. Im August 2018 folgte dann die kirchliche Trauung. Anlässlich ihres vierten Hochzeitstags kommt Nadine im Netz nun ins Schwärmen!

"Der Tag war so aufregend. Wir sind 'Bauer sucht Frau' und Inka Bause (53) dankbar, dass es dieses Format gibt. Sonst gäbe es uns nicht und wir zusammen sind so unendlich glücklich, einander zu haben", schrieb Nadine auf Instagram. Dazu teilte die ehemalige Kuppelshow-Teilnehmerin einen Clip mit Eindrücken von ihrer Traumhochzeit. Auch in ihrer Story schwärmte Nadine von ihrer Trauung vor vier Jahren: "Einer der glücklichsten Tage in unserem Leben."

Bereits vor dem Gang zum Traualtar war für die TV-Bekanntheit klar, dass sie in Benny ihren Mann fürs Leben gefunden hat. "Wir haben so viel erlebt und jeder Tag, den ich neben dir aufwache, sagt mir, dass alles richtig war und ist... Wir sind einfach wir... Und das ist so wundervoll... Das ist alles so richtig", schrieb sie im April 2018 auf der Fotoplattform.

Instagram / nadine75bauersuchtfrau2017 Nadine Morath und Bauer Benny, 2018

Instagram / nadine75bauersuchtfrau2017 Bauer Benny mit seiner Frau Nadine, 2022

Instagram / nadine75bauersuchtfrau2017 "Bauer sucht Frau"-Nadine und Bauer Benny, 2022

