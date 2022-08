Schon zwei Jahre alt: Fiona Erdmann feiert Leos Geburtstag

Fiona Erdmann (33) ist ganz sentimental! In der vergangenen Zeit hatte sie mit einigem zu kämpfen: Ihr Töchterchen Neyla musste knapp vier Monate nach ihrer Geburt operiert werden, weil bei ihr ein Leistenbruch diagnostiziert wurde. Deshalb sorgte sich das Model natürlich unendlich um seine Kleine. Doch sie hat alles gut überstanden und Fiona kann sich nun wieder den schönen Dingen widmen: Ihr Sohn Leo wurde zwei Jahre alt!

Auf Instagram postete sie drei Bilder von und mit ihrem Erstgeborenen, die in diesem und im letzten Jahr an seinem Geburtstag aufgenommen wurden. "Habe gestern Abend ganz vergessen zu posten. Lag wahrscheinlich A. daran, dass ich so müde war und B. so überwältigt, dass mein Sohn schon zwei Jahre alt ist. Er ist einfach mein großer Schatz", erklärte sie unter dem Beitrag. Leo habe sich so sehr über seine Geschenke und die Luftballons gefreut und auch seine Mama damit sehr glücklich gemacht: "Sein Lachen und seine strahlenden Augen – das beste Geschenk für mich!"

Zuletzt hatte Fiona bereits ein Früher-Heute Bild geteilt und war darunter ganz nostalgisch: "Mein kleiner Schatz wächst einfach so schnell. Kann mal jemand auf Pause drücken?", hatte sie darunter geschrieben. Dennoch freut sich die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin sich natürlich riesig auf die gemeinsamen Jahre, wie sie unter dem Geburtstagspost ergänzte: "Auf ein weiteres aufregendes abenteuerliches Jahr mein kleiner Prinz. Lieb dich unendlich."

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihr Sohn Leo

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihre beiden Kinder im Juli 2022 in Dubai

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Sohn Leo, Juni 2022

