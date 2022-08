Claudia Obert ist überzeugt: Max ist der Richtige für sie!

Claudia Obert (60) kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus! Seit rund sieben Wochen ist sie frisch verliebt – und zwar in den 36 Jahre jüngeren Max Suhr. Öffentlich kann das Paar gar nicht die Finger voneinander lassen und auch privat hängen die beiden in der Wohnung der Reality-TV-Bekanntheit dauernd aufeinander. Der Altersunterschied scheint für sie gar kein Problem: Claudia ist sich sicher, dass sie in Max den passenden Partner gefunden hat.

"Klar ist Max der Richtige. Falsche hatte ich wahrlich schon genug", stellte sie gegenüber Bild klar. An der Wahrhaftigkeit ihrer Liebe hat die Modeunternehmerin also keine Zweifel – und auch ihr Liebster scheint das ähnlich zu sehen. Der 24-Jährige ging sogar so weit, dass er das Kennenlernen mit der 60-Jährigen in einer Bar als Liebe auf den ersten Blick bezeichnete. "Claudia ist ein inspirierender Mensch. Mit ihrer mitreißenden Art hat sie mich von Anfang an verzaubert", betonte er verliebt.

Die beiden hätten eben direkt festgestellt, dass sie total viel gemeinsam haben und sie viel verbindet. Sie haben ähnliche Hobbys: "Radfahren, Business, Luxus, Fashion", fasste Claudia ihre geteilten Interessen mit dem Webdesigner zusammen. Langweilig wird es den Turteltauben in nächster Zeit also wohl nicht werden.

Public Address/ActionPress Claudia Obert, Modeunternehmerin

Lenthe, Andre /ActionPress Claudia Obert und Max, Juli 2022 in Hamburg

Instagram / iammaxsuhr Claudia Oberts Freund Max im August 2022

