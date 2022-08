Nach sieben Jahren Beziehung: Melanie C. ist wieder Single!

Melanie C. (48) ist wieder zu haben! Von 1994 bis 2001 gehörte sie der britischen Girlgroup Spice Girls an. Danach machte sich Melanie Jayne Chisholm, wie sie bürgerlich heißt, als Solokünstlerin einen Namen. Mit Hits wie "Rock Me" oder "Never Be The Same Again" feierte sie weltweit große Erfolge. Abseits der Bühne hält sie sich zwecks ihres Privatlebens aber bedeckt. Bekannt ist, dass sie eine Tochter hat. Zudem war sie sieben Jahre lang vergeben – das ist nun vorbei!

Das bestätigte nun ein Insider gegenüber The Sun. 2015 hatte Melanie sich in ihren Manager Joe Marshall verliebt. Die beiden wohnten auch zusammen und schienen glücklich miteinander. Nun hat die Musikerin jedoch einen Schlussstrich unter die siebenjährige Beziehung gezogen. "Die wenige Zeit, die sie hat, widmet sie ihrer Tochter Scarlett und das lässt nicht viel Zeit für eine Partnerschaft", so die Quelle. Die Trennung sei einvernehmlich erfolgt.

Dass sie jetzt ohne Partner dasteht, soll der 47-Jährigen aber gar nichts ausmachen. "Mel hat keine Angst davor, Single zu sein. Sie denkt, dass es das Beste ist", erklärte der Informant abschließend. Derzeit arbeite die "Who I Am"-Interpretin an ihrem eigenen Buch und sei zudem mit ihrer Musik bestens beschäftigt.

Getty Images Spice Girls Victoria Beckham, Geri Halliwell, Emma Bunton, Melanie C und Melanie B 2012

Getty Images Sängerin Melanie C

Getty Images Melanie C. bei den Brit Awards 2020

