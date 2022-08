Scheidungskrieg: Kanye Wests fünfte Anwältin schmeißt hin

Der nächste Tiefschlag für Kanye West (45)! Der Musiker und seine Noch-Ehefrau Kim Kardashian (41) stecken mitten in einem Scheidungskampf. Nachdem der Rapper lange nicht hatte akzeptieren wollen, dass die Unternehmerin die Trennung will, nimmt die Prozedur langsam, aber sicher Form an. Doch für den "Donda"-Interpreten gestaltet sich das Ganze nicht allzu leicht: Vier seiner Anwälte suchten bereits das Weite – jetzt sprang auch Juristin Nummer fünf ab!

Das berichtet jetzt TMZ. Laut dem Nachrichtenportal war für Freitag eigentlich eine Verhandlungskonferenz im Zuge der Kardashian-West-Scheidung angesetzt gewesen. Doch kurz davor verlor der vierfache Papa seinen Rechtsbeistand – seine Anwältin Samantha Spector bat nämlich den zuständigen Richter, sie zu entlassen. Als Grund gab die Juristin an, dass ihr Verhältnis zu Kanye "unwiederbringlich zerrüttet" sei. Der Richter gab dem Antrag statt.

Schon im Mai hatte Kim einen ersten Erfolg erzielen können: Ein Richter erklärte die Reality-TV-Darstellerin offiziell für Single. Damit wurde auch ihr Ex erneut zu einem ledigen Mann. Im Prozess müssen nun aber noch komplizierte Themen wie das Sorgerecht für die vier gemeinsamen Kinder oder die Trennung ihres Vermögens geklärt werden.

Anzeige

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, November 2019

Anzeige

Getty Images Kanye West auf dem Coachella-Festival 2011

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Unternehmerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de