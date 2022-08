Wird es ernst? Sam Abdul wieder mit Brett Oppenheim zusammen

Samantha Abdul (32) heizt die Gerüchte um eine neue Liebe ordentlich an! Im April trennten ihr Partner Mischa Mayer (30) und sie sich, nachdem sie gerade ein gemeinsames Haus in Hamburg bezogen hatten. Doch dieses Liebes-Aus hat die Influencerin längst überwunden: Seit Wochen wird gemunkelt, dass sie mit dem Selling Sunset-Star Brett Oppenheim (45) zusammen ist. Sie teilte ein Foto mit ihm und auch sonst befanden die beiden sich auffällig oft an denselben Orten. Jetzt sind Samantha und Brett wieder zusammen unterwegs!

Jason Oppenheim (45) teilte in seiner Instagram-Story ein verdächtigtes Bild: Darauf posieren sein Zwillingsbruder, Samantha, Jason, seine Begleitung, Netflix-Maklerin Mary Fitzgerald (42) und ihr Mann Romain Bonnet gemeinsam in einer luxuriösen Eingangshalle in Las Vegas – und das Foto wirkt fast wie ein Pärchenbild! Brett und Samantha stehen einander zugewandt neben dem Paar Mary und Romain. Der 45-Jährige hat den Arm vertraut um die Hüfte der Ex-Bachelor-Kandidatin gelegt. "Das beste Willkommen", untertitele sie den Repost in ihrer Story glücklich.

Samantha ist also wieder zu Brett in die Staaten gereist – und das wird sicher nicht das letzte Mal sein! Zuletzt hatte sie nämlich erklärt, nach Los Angeles auswandern zu wollen. "Ich spiele immer wieder mit dem Gedanken", verriet die Mutter eines Sohnes. Den Zusammenhang mit einer neuen Liebe bestritt sie damals noch: "Ich genieße mein Leben, aber nichts davon möchte ich mit irgendwem teilen, außer mit meinen Engsten".

Instagram / samantha_abdul Brett Oppenheim und Samantha Abdul

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul, August 2022

Getty Images Brett Oppenheim, Unternehmer

