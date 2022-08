Bromance: Sänger Ed Sheeran kuschelt mit seinem Bodyguard

Er hat ihn wohl zum Knuddeln gern! Ed Sheeran (31) ist einer der erfolgreichsten Musiker unserer Zeit. Aktuell reist der gebürtige Brite mit seiner "Mathematics"-Tour durch ganz Europa und füllt etliche Stadien mit seinen Shows. Immer mit dabei: sein Securitymann Kevin Myers. Und dass sich diese beiden besonders gut verstehen, machte der Musiker nun deutlich: Ed teilte einen Clip, in dem er Kevin herzlich knuddelt!

Dass sich die beiden äußerst gut verstehen und eine enge Beziehung haben, ist Fans schon lange kein Geheimnis mehr. Via Instagram veröffentlichte der "Shape of You"-Interpret jetzt ein besonders putziges Video, in dem er den Sicherheitsmann freudestrahlend anspringt. Kevin, ganz der Profi, bewahrt in dieser Situation aber ziemlich cool die Fassung und macht den Spaß lachend mit. "Er liebt mich wirklich", schrieb Ed schmunzelnd zu dem Beitrag.

Mittlerweile ist Kevin im Netz auch kein Unbekannter mehr. Über 750.000 Fans hat er bereits unter dem Instagram-Namen "securitykev". Dort teilt der persönliche Bodyguard des Superstars auch immer wieder witzige Einblicke aus seinem Tour-Leben mit Ed. "Tagesausflug mit Bae", hatte er unter anderem einmal zu einem Bild mit dem Sänger geschrieben, auf dem die beiden auf einer Bank sitzen.

Instagram / teddysphotos Ed Sheeran mit seinem Sicherheitsmann Kevin Myers

Instagram / securitykev Kevin Myers und Ed Sheeran, Oktober 2019

Instagram / securitykev Ed Sheeran und Kevin Myers

