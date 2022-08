Comeback: Dieter Bohlen singt seine Modern-Talking-Songs!

Dieter Bohlen (68) ist zurück auf der Bühne! Die Nachricht überraschte vor wenigen Wochen ganz Deutschland: Nachdem in der vergangenen Staffel der Castingshow nach 18 Jahren Florian Silbereisen (41) die Chefposition am DSDS-Jurypult von ihm übernommen hatte, kehrt er im nächsten Jahr wieder zurück. Doch nicht nur dort besinnt sich der Poptitan auf seinen Wurzeln. Dieter tritt wieder mit seinen alten Hits auf!

Beim Festival Lieblingslieder in Bonn sang er erstmals wieder vor 15.000 Schlagerfans – und zwar seine Songs aus den Modern Talking-Zeiten mit Thomas Anders (59)! Gut gelaunt stimmte Dieter die alten Welthits wie zum Beispiel "You're My Heart, You're My Soul", "Cheri Cheri Lady" und "Brother Louie" an und brachte das Publikum so zur Begeisterung. Zum Abschluss krönte er seinen Comeback-Auftritt mit einem Feuerwerk und richtete noch einige Worte an die Fans: "Seid glücklich. Es gibt nur ein Leben. Macht das Beste daraus". Mit seiner Band will der Musiker nun auf große Tour gehen.

Modern Talking gehört mit 5,7 Millionen verkauften Tonträgern allein in Deutschland zu den Interpreten mit den meistverkauften Platten hierzulande. Dieter und Thomas hatten sich nach Streitigkeiten 1987 getrennt, vereinigten sich elf Jahre später noch einmal, bis das Duo sich 2003 endgültig auflöste. Seitdem herrscht zwischen den beiden ehemaligen Bandkollegen eher Eiszeit.

Krick, Jens / ActionPress Dieter Bohlen bei seinem Comeback-Auftritt, August 2022 in Bonn

ActionPress Nadja Abd el Farrag und Dieter Bohlen bei einem Auftritt von Modern Talking

ActionPress/Behns,Michael Thomas Anders, Sänger

