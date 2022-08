Drei Monate nach Geburt: Rihanna zeigt ihren After-Baby-Body

Rihanna (34) versteckt ihren Körper nicht! Am 13. Mai wurden die Sängerin und ihr Partner A$AP Rocky (33) Eltern eines Sohnes. Seitdem war das Pärchen öfters gemeinsam unterwegs: Ob in einem Berliner Club oder bei einem nächtlichen Spaziergang in den New Yorker Straßen – die zwei genossen stets ihre Zweisamkeit. Jetzt wurden die beiden Turteltauben erneut gesichtet: Rihanna präsentierte dabei ganz stylish ihren After-Baby-Body!

Auf Bildern, die HollywoodLife vorliegen, sah man Rihanna und den Rapper lässig durch einen Park von New York spazieren. Durch das luftige Sommeroutfit der "Love The Way You Lie"-Interpretin konnte man einen kleinen Blick auf ihre Körpermitte erhaschen: Die 34-Jährige kombinierte eine weite Bluse, die um den Bauch herum offen war – von ihrer Schwangerschaft ist inzwischen nicht mehr viel zu sehen.

Ein Insider aus dem Umfeld der frischgebackenen Mutter verriet dem Magazin, dass die zwei aktuell sehr glücklich seien. Rihanna soll eine neue Seite an dem Rapper entdeckt haben, wie die Quelle berichtete: "Sie hat sich noch mehr in ihn verliebt, seit sie ihren Sohn auf die Welt gebracht haben und sie genießt jeden Moment, in dem sie Rocky und ihren Sohn zusammen sieht."

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna bei einem Event von Fenty Beauty in Los Angeles, Februar 2022

Getty Images Rihanna, Sängerin

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky bei der Met Gala 2021

