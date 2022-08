Nachts: Rihanna und A$AP Rocky spazieren durch New York!

Rihanna (34) und A$AP Rocky (33) gönnen sich eine kleine Auszeit! Im Mai erblickte endlich ihr gemeinsamer Sohn das Licht der Welt – seitdem waren die Sängerin und der Rapper öfter allein ohne ihren Nachwuchs unterwegs. Bereits vor rund einer Woche wurden die Musiker bei einem romantischen Abendessen gesichtet. Jetzt verbrachte das verliebte Paar erneut ein wenig Zeit zu zweit.

Rihanna und A$AP Rocky wurden jetzt von Paparazzi bei einem nächtlichen Spaziergang in New York abgelichtet. Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen die Turteltauben entspannt um 4 Uhr morgens durch die Straßen schlendern. Für die etwas ungewöhnliche Datenight entschied sich die frischgebackene Mama für eine schwarze weite Jogginghose – die 34-Jährige setzte auf einen natürlichen Look und verzichtete auf Schminke.

Das Paar wirkten sehr verliebt, hielten Händchen und umarmten sich immer wieder. Doch bei den beiden bleibt es nicht nur bei gewöhnlichen Dinner-Dates – Rihanna und A$AP waren Anfang Juli zu Gast in einem Berliner Club. Während ihr Liebster auf der Bühne seine Hits performte, entspannte die Sängerin und genoss den Auftritt.

Getty Images Rihanna und ASAP Rocky

Getty Images Rihanna im November 2019

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky

