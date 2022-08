Eigene Datingshow: So sollte Evelyn Burdeckis Traummann sein

Evelyn Burdecki (33) hat im Laufe ihrer Karriere schon bei so einigen TV-Formaten mitgewirkt: Unter anderem holte sich die gebürtige Düsseldorferin 2019 im Dschungelcamp die Krone, fegte bei Let's Dance über das Parkett und kämpfte bei Das große Promibacken um den Sieg. Ab Sonntag können die Fans jetzt sogar Evelyns Suche nach der Liebe mitverfolgen – und zwar in ihrer eigenen SAT.1-Show "Topf sucht Burdecki". Aber wie muss Evelyns Mr. Right denn eigentlich sein? Promiflash hat bei der Blondine nachgefragt...

Gegenüber Promiflash betonte Evelyn jetzt, dass sie gar keinen bestimmten Typen habe. "Es gibt nicht den perfekten Mann oder die perfekte Frau!", verdeutlichte die 33-Jährige und betonte zudem: "Zwei total unterschiedliche Charaktere können auch das perfekte Match sein. Deshalb lege ich mich da gar nicht mehr so fest." Im Rahmen ihrer Datingshow hat der Realitystar aber wohl vielversprechende Rendezvous erlebt – beim Dreh seien nämlich "einige verheißungsvolle" Dates dabei gewesen.

Und wird Evelyn ihrer Netz-Community Einblicke in ihre Beziehung gewähren, sollte sie ihren Traummann bei "Topf sucht Burdecki" finden? "Das kommt ganz auf den Partner an und wie er dazu steht!", stellte sie klar und fügte hinzu: "Unabhängig davon würde ich das erst machen, wenn ich ganz fest davon überzeugt bin, dass er der Mann meines Lebens ist".

SAT.1/Stephan Pick Evelyn Burdecki bei "Topf sucht Burdecki"

SAT.1/Julia Feldhagen Evelyn Burdecki in ihrer Show "Topf sucht Burdecki"

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, TV-Bekanntheit

