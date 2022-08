Ist Claudia Oberts Liebe echt? Das sagt ein Gesichtsleser

Wie steht es um Claudia Oberts (60) Liebesglück? Zuletzt war die Unternehmerin in Claudias House of Love zu sehen – dort war sie auf der Suche nach einem Partner fürs Leben. Nachdem dieses Projekt gescheitert war, überraschte die Unternehmerin ihre Fans vergangenen Sonntag mit folgender Neuigkeit: Claudia ist mit dem 24-jährigen Max zusammen! Ein Experte analysierte jetzt die Beziehung der beiden.

Bei "Bild am Abend" war Gesichtsleser Winfried Schröter zu Gast, dieser fand klare Worte: "Ob das Liebe auf den ersten Blick ist, können wir nicht erahnen – aber was wir sehen können, ist, dass große Gefühle im Spiel sind." Laut Winfried sei es ausschlaggebend, wie sich das Paar zueinander verhält. "Sie sind schon sehr nah und sehr vertraut miteinander und gehen locker miteinander um, das ist für mich so das Zeichen, dass sie ineinander verliebt sind", stellte er fest.

Doch was sagen ihre treuen Fans zu der Liaison? Laut einer Promiflash-Umfrage [Stand: 5. August, 13:00 Uhr] ist die deutliche Mehrheit der Teilnehmer nicht so sehr von der Beziehung überzeugt. Lediglich ein kleiner Anteil von 155 Lesern sagte eine lange Zukunft für die beiden Turteltauben voraus.

Lenthe, Andre /ActionPress Claudia Obert und ihr Max im Juli 2022 in Hamburg

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert, April 2021

