Große Liebe bei Claudia Obert und Max? Die Fans zweifeln

Claudia Obert (60) ist in festen Händen! Der Reality-TV-Star machte vor wenigen Tagen seine neue Beziehung öffentlich: Die Boutique-Besitzerin hat sich in den 24-jährigen Unternehmer Max verliebt. Bei der Eröffnung eines Restaurants in Hamburg konnten die Society-Lady und ihr Lover kaum die Finger voneinander lassen. Aber hat Claudia mit Max wirklich die große Liebe gefunden? Die Promiflash-Leser glauben jedenfalls nicht an ein romantisches Happy End...

Eine aktuelle Promiflash-Umfrage [Stand: 5. August, 13:00 Uhr] ergab ein eindeutiges Ergebnis: Von insgesamt 3.327 Teilnehmern sind 3.172 nicht davon überzeugt, dass die Beziehung von Claudia und Max für die Ewigkeit bestimmt sei – das sind sage und schreibe 95,3 Prozent aller Votes. Nur 155 Leser – also 4,7 Prozent der Teilnehmer – rechnen bei den beiden mit einer lang anhaltenden Liebe, weil sie total glücklich zusammen aussehen.

Claudia selbst ist sich aber total sicher, dass sie ihren Mr. Right gefunden hat! "Klar ist Max der Richtige. Falsche hatte ich wahrlich schon genug", betonte die 60-Jährige gegenüber Bild. Zusammenziehen wollen die beiden bislang aber trotzdem noch nicht. Laut Max ruiniere man mit so einer vorschnellen Entscheidung nämlich ganz schnell die Beziehung.

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert, Reality-TV-Star

Lenthe, Andre /ActionPress Max und Claudia Obert, Juli 2022 in Hamburg

