Nach OP: So geht es Fiona Erdmanns kleiner Tochter Neyla

Fiona Erdmann (33) plagten in den vergangenen Wochen große Sorgen um ihren Nachwuchs! Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin musste sich nämlich Gedanken um die Gesundheit ihres Babys Neyla machen: Ihre Tochter musste aufgrund eines beidseitigen Leistenbruchs im Krankenhaus in Dubai operiert werden. Aber wie geht es der kleinen Neyla wenige Tage nach der Operation? Fiona brachte ihre Community jetzt auf den neusten Stand...

Auf ihrem Instagram-Profil gab Fiona nun ein Gesundheitsupdate. "Neyla geht es nach der OP sehr gut", berichtete die stolze Zweifach-Mama und fügte hinzu: "Ich habe vor allem das Gefühl, dass sie etwas ausgeglichener ist". Sie sei einfach "unfassbar glücklich", dass die Kleine die Strapazen so gut weggesteckt habe. "Meine kleine Kämpferin", betonte die Influencerin zudem.

Und auch ihr rund zweijähriger Sohn Leo musste Ende Juli im Krankenhaus behandelt werden. Der Kleine ist beim Spielen gestürzt und hat sich eine fiese Wunde an der Augenbraue zugezogen, die in der Notaufnahme genäht werden musste. Inzwischen konnten die Ärzte die Fäden aber schon wieder ziehen.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihre beiden Kinder im Juli 2022 in Dubai

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrer Tochter Neyla May

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Sohn Leo, Juni 2022

