Sexy Badenixe: Irina Shayk genießt Urlaub in Neon-Bikini

Irina Shayk (36) wurde durch ihre Schönheit und ihren Traumkörper bekannt und zählt zu den erfolgreichsten Models der Welt. Ihre Karriere startete die gebürtige Russin bereits in jungen Jahren, mit 19 zog sie dafür schließlich nach Paris, wo ihr der internationale Durchbruch gelang. Vor allem bei Labels für Bademode und Dessous erfreute sich das Model dank ihrer Kurven großer Beliebtheit – bis zuletzt war sie ein fester Bestandteil der Victoria's Secret-Shows. Dass Irina nach wie vor in der obersten Liga mitspielt, zeigte sie jetzt erneut während ihres Urlaubs in Spanien.

Auf Ibiza ließ es sich das Supermodel nun in einem auffälligen neongelben Bikini gut gehen und stellte ihre Bauchmuskeln und die schön gebräunte Haut zur Schau. Der knappe Zweiteiler, zu dem die Beauty eine große schwarze Sonnenbrille, Kreolen und ein langes, zartes Halskettchen kombinierte, besteht aus einem Tanga und einem Oberteil, das Irina zu einem sexy Bandeau-Top umfunktioniert hat.

Gegenüber der British Vogue äußerte sich die Schönheit zu den Beauty-Standards der Modewelt und dass sie selbst immer darauf geachtet habe, sich selbst treu zu bleiben. So weigerte sie sich auch für den Modeljob an Gewicht zu verlieren: "Ich habe mich nie unter Druck setzen lassen, abzunehmen oder meine Haare zu färben und dabei bleibe ich bis heute!"

