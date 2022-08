So liebevoll sprach Kim Kardashian in Realityshow über Pete

Ihr Liebe hielt nicht für immer! Heute machte die überraschende Neuigkeit die Runde, dass sich Kim Kardashian (41) und Pete Davidson (28) getrennt haben. Laut eines Insiders stand unter anderem der volle Terminkalender der beiden der Beziehung im Wege. Für Fans kommen diese News wie aus dem Nichts – immerhin zeigte sich Kim zuletzt super-happy mit Pete im Netz. Und auch in ihrer Realityshow The Kardashians kam die Unternehmerin teilweise gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus!

In einer Folge von Anfang Juni lobte die 41-Jährigen ihren damaligen Freund noch überschwänglich und hatte nur liebe Worte für den Comedian übrig. "Pete ist so ein guter Mensch. Ich kann es gar nicht erklären. Er hat einfach das beste Herz und denkt immer an die kleinen Dinge." Entgegen vieler Behauptungen sei sich nicht wegen seines komödiantischen Talents mit ihm zusammen: "Die Leute werden immer sagen: 'Oh, er ist so witzig, und das hat damit zu tun, wie witzig er ist'. Aber das ist ungefähr der vierte Punkt auf meiner Liste, warum ich ihn mag", sprach Kim damals total glücklich von dem 28-Jährigen.

Doch ganz offensichtlich haben diese Punkte ihre Partnerschaft auch nicht zusammenhalten können. "Sie haben viel Liebe und Respekt füreinander, aber sie fanden, dass die große Entfernung und ihre anspruchsvollen Zeitpläne es wirklich schwierig machten, eine Beziehung zu führen", plauderte ein Insider gegenüber E! News aus.

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Pete Davidson

Splash News / ActionPress Kim Kardashian und Pete Davidson, Mai 2022

