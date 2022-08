So verliebt waren Kim K. und Pete wenige Wochen vor Trennung

Mit dieser Trennung hat wohl keiner so schnell gerechnet! Seit vergangenem Oktober gingen Kim Kardashian (41) und Pete Davidson (28) zusammen durchs Leben. Nach der schwierigen Trennung von ihrem Ehemann Kanye West (45) schien der Komiker der Unternehmerin richtig gutzutun und ihr endlich wieder ihre Lebensfreude zurückzugeben. Eigentlich hieß es auch, dass ihre Beziehung aktuell besser denn je läuft – doch jetzt hat sich das Paar getrennt. Dabei wirkten Kim und Pete noch vor nicht mal einem Monat so verliebt...

Erst am 11. Juli teilte Kim auf ihrem Instagram-Account eine ganze Reihe Turtelbilder mit ihrem Liebsten. Darauf grinsen die beiden überglücklich in die Kamera und zeigen sich auch sonst extrem verliebt in Alltagssituationen: Pete beugt sich oberkörperfrei zu seiner auf dem Sofa liegenden Freundin, als wolle er sie gleich küssen. Auf weiteren Bildern unterhalten die beiden sich angeregt am Pool oder im Wohnzimmer. Auf allen Fotos lächelt der Comedian die Reality-TV-Bekanntheit extrem glücklich an – von Trennung ist hier noch gar nichts zu sehen!

In der letzten Zeit waren solche gemeinsamen Momente besonders kostbar, weil Pete für Dreharbeiten lange in Australien war. Doch eigentlich sah alles danach aus, als würden sie die Fernbeziehung perfekt bewältigen können: "Die große Entfernung war nicht einfach für Kim, aber sie schaffen das schon. Sie sind immer noch sehr glücklich. Sie meinen es ernst miteinander", hatte ein Insider erst vor wenigen Tagen erklärt. Jetzt ist dieses Glück also plötzlich zerbrochen...

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Pete Davidson

Instagram / kimkardashian Pete Davidson und Kim Kardashian im Juli 2022

Instagram / kimkardashian Unternehmerin Kim Kardashian mit ihrem Partner Pete Davidson im Juli 2022

