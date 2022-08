Sommer-Spezial: Welcher Promi gewinnt "Grill den Henssler"?

Steffen Henssler (49) ging mit Grill den Henssler in die zweite Runde! In der vergangenen Folge gewann der Hamburger mit einem kleinen Vorsprung von zwei Punkten. Doch wer wagte es diesmal, gegen den Starkoch anzutreten? Schauspieler Uwe Ochsenknecht (66), Bestseller-Autorin Evelyn Weigert (32) und Comedian Paul Panzer lieferten sich mit dem Profi am Herd einen äußerst interessanten Schlagabtausch. Haben die Promis es denn auch geschafft, Steffen zu besiegen?

Der kritischen Jury rund um Mirja Boes (50), Reiner Calmund (73) und Christian Rach (65) wurde zum ersten Gang eine ungewöhnliche Kombination bestehend aus Brisket, Kiwi und Stockbrot serviert. Zunächst gingen die Stars mit dieser Kreation in Führung – in den darauffolgenden Runden konnte jedoch Steffen mit seinen Speisen überzeugen. Auch mit dem Hauptmenü, bestehend aus Pommes, Schmorzwiebeln und Currywurst konnte sich der 49-Jährige durchsetzen. Nach dem Dessert stand es 97 zu 82 und somit gewann kein Geringerer als der Starkoch erneut den Wettbewerb!

Während Uwe für seinen Nachtisch einen Schokoladenkuchen mit gegrillten Rosmarin-Kirschen zubereitete, plauderte er lässig aus dem privaten Nähkästchen. "Ich bin dreifacher Opa, das klingt so alt. Aber wenn die Enkelkinder Opa sagen, ist das schon süß, und es macht einen Riesenspaß", verriet der 66-Jährige Moderatorin Laura Wontorra (33).

