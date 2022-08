30 Jahre lang: So hart war Olivia Newton-Johns Krebskampf

Olivia Newton-Johns (73) Leben war von großen Erfolgen geprägt – aber auch von Krankheit. Jahrelang musste sie gegen den Krebs ankämpfen. Heute ist die Grease-Bekanntheit friedlich im Kreise ihrer Liebsten verstorben und erlag der Krankheit. Bis zuletzt zeigte sich die Sängerin aber hoffnungsvoll und kämpfte mit allen Mitteln – gegen eine Krankheit, die Olivia seit mittlerweile 30 Jahren begleitet hat.

Zuerst entdecke sie im Jahr 1992 einen Knoten in der Brust – die Diagnose: Krebs. Neun Monate unterzog sie sich daraufhin einer Chemotherapie und die rechte Brust wurde ihr abgenommen. Olivia erholte sich – doch der Krebs kehrte zurück. 2013 merkte sie in der Schulter einen ähnlichen Knoten und bekam wieder die Diagnose Brustkrebs. Dank einer Hormonbehandlung wurde der Tumor jedoch kleiner. Aber der Kampf war nicht gewonnen.

2017 machte die "You're The One That I Want"-Sängerin öffentlich, dass ihr Krebs sie erneut heimgesucht hat – dieses Mal im Endstadium. Gegen die starken Schmerzen, die sie vor allem im Rücken hatte, half Olivia sich mit Cannabis, was ihr Ehemann John für sie anbaute. "Deshalb bin ich ein wirklich glücklicher Mensch", zeigte sich die britisch-australische Filmbekanntheit noch im Oktober vergangenen Jahres zuversichtlich. Schlussendlich konnte sie die Krankheit nicht besiegen. Aber Olivia hinterlässt ein großes Erbe: Sie gründete eine Stiftung für Krebskranke und unterstützte damit die Forschung für ein Heilmittel.

Getty Images Olivia Newton-John im September 2018

MEGA Olivia Newton-John, Dezember 2019

Getty Images Olivia Newton-John, Schauspielerin

