Bretts Freundin? Samantha Abdul reagiert auf Schlagzeile

Samantha Abdul (32) verbringt weiterhin viel Zeit mit Brett Oppenheim (45). Vor einigen Wochen wurde die Ex-Bachelor-Kandidatin mit dem Selling Sunset-Star in Verbindung gebracht. Inzwischen zeigen sich die beiden immer wieder zusammen auf ihren sozialen Netzwerken. Die Influencerin sprach sogar schon davon, in die USA auszuwandern – etwa wegen Brett? Jetzt war Samantha wieder in den Staaten bei ihrem vermeintlich neuen Partner – und offenbar macht es ihr auch gar nichts aus, als seine neue Freundin bezeichnet zu werden...

In ihrer Instagram-Story gab Samantha preis, dass sie mit Brett in Las Vegas war und sich jetzt mit ihm in Los Angeles befindet. Es sei "ein Partywochenende", erklärte die 32-Jährige. Als die beiden zusammen unterwegs waren, wurden sie sogar von Paparazzi abgelichtet, was eine News-Seite aufgriff. Samantha repostete den Beitrag, in dem sie als Bretts "neue Freundin" bezeichnet wurde und legte keinen Widerspruch ein. Sie schrieb lediglich dazu: "Gesichter sind überbewertet. Hier ist mein Hintern auf einer Klatschseite."

Doch nicht bei all ihren Fans kam gut an, dass Samantha sich aktuell bei Brett in den USA aufhält. Eine Instagram-Followerin fragte sie, warum sie nicht lieber zu Hause bei ihrem Kind sei, als dem TV-Star "hinterherzureisen". "Weil ich mehr Zeit mit meinem Sohn verbringe als viele andere und er auch einen Vater hat. In meiner Freizeit mache ich, was ich will", rechtfertigte sie sich.

Anzeige

Instagram / jasonoppenheim Samantha Abdul mit Brett Oppenheim und den "Selling Sunset"-Stars, August 2022

Anzeige

Instagram / samantha_abdul Brett Oppenheim und Samantha Abdul

Anzeige

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de