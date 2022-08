Evelyn auf Männerfang: "Topf sucht Burdecki" holt Top-Quoten

Evelyn Burdecki (33) ist auf der Suche nach dem Mann fürs Leben – und Deutschland schaut gespannt zu! Nach Der Bachelor und Co. bekommt die Reality-TV-Bekanntheit jetzt in ihrer eigenen Sendung die Chance auf die große Liebe. In Topf sucht Burdecki hat die ehemalige Dschungelkönigin die Qual der Wahl unter 21 möglichen Partnern. In der ersten Folge zeigte sie sich zwar angetan von ihren Anwärtern, aber auch wählerisch. Wie kam der Auftakt von "Topf sucht Burdecki" wohl bei den Zuschauern an? Tatsächlich waren die Quoten ziemlich gut!

Das berichtet nun Quotenmeter. Demnach konnte die Kuppelshow in Sat.1 sich am Sonntag insgesamt über rund 700.000 Zuschauer freuen und ein Marktanteil von 4,6 Prozent – was für ein gänzlich neues Format stolze Zahlen sind. Auch in der Hauptzielgruppe der 14- bis 49-Jährigen hat "Topf sucht Burdecki" einige erreicht: 230.000 Fans, was 7,7 Prozent des Marktes ausmacht. Ob das beliebte quirlige TV-Gesicht diese Quoten vielleicht sogar noch steigern kann, wird sich Ende dieser Woche zeigen.

Was sagen denn die Promiflash-Leser zur ersten Folge? Bei einer Umfrage mit 364 Teilnehmern (Stand 8. August, 10 Uhr) kam heraus: 64,3 Prozent (234 Votes) der Fans feiern Evelyns Liebessuche – und werden wohl weiterschauen! Die restlichen 35,7 Prozent hingegen (130 Votes) waren nicht sonderlich angetan von dem Geschehen.

"Topf sucht Burdecki – Ein Promi zum Verlieben": vier Folgen ab Sonntag, 07. August 2022, 17:40 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

SAT.1 Evelyn Burdecki bei "Topf sucht Burdecki" mit Pawel, Christian und André

SAT.1/Julia Feldhagen Evelyn Burdecki in ihrer Show "Topf sucht Burdecki"

SAT.1/Stephan Pick Evelyn Burdecki bei "Topf sucht Burdecki"

