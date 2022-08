Nach Haarverlust wegen Chemo: Sonya Kraus trägt nun Cornrows

Sonya Kraus (49) ist wieder glücklich. Anfang des Jahres gab die Moderatorin bekannt, dass sie an Brustkrebs erkrankt ist. Im Kampf gegen die Krankheit ließ sich die TV-Bekanntheit ihre beiden Brüste abnehmen und unterzog sich einer Chemo. Aufgrund dieser verlor sie viele Haare. Wie die Blondine erst vor wenigen Tagen verriet, vermisse sie ihre lange Mähne sehr. Doch dafür hat sie nun offenbar eine zufriedenstellende Lösung gefunden: Sonya trägt ihre Haare jetzt zu Cornrows geflochten.

Auf Instagram teilte die 49-Jährige überglücklich einen Schnappschuss von sich, der sie mit ihrem neuen Look zeigt: Die gebürtige Frankfurterin trägt nun Cornrows. Dabei handelt es sich um eine Flechtfrisur, bei der die Zöpfe eng am Kopf entlang geflochten werden. "Hab heute mal ausprobiert, was frisurentechnisch geht und bin so happy, dass meine Zöpfchen (mit viel Trickserei) funktionieren", teilte die TV-Moderatorin ihrer Community mit.

Bei ihren Fans kommt Sonyas neuer Style gut an. In den Kommentaren überhäufen sie die Moderatorin mit Komplimenten. "Es freut mich, dass es mit den Zöpfen geklappt hat. Schaut super aus", kommentierte ein Bewunderer der Blondine die Bilder. "Mega Frisur – steht dir super!", betonte ein weiterer Follower unter dem Beitrag.

Instagram / sonyakraus Sonya Kraus

Instagram / sonyakraus Sonya Kraus

Instagram / sonyakraus Sonya Kraus

