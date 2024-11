Reese Witherspoon liebt Events mit ihrem Sohn besonders

Die Schauspielerin Reese Witherspoon (48) erschien am Dienstag, den 29. Oktober, gemeinsam mit ihrem Sohn Deacon Phillippe (21) auf dem roten Teppich der WSJ Magazine Innovator Awards im Museum of Modern Art in New York City. Im Interview mit Us Weekly schwärmte die "Natürlich blond"-Darstellerin von diesen besonderen Mutter-Sohn-Momenten. Sie betonte, welche Dinge sie besonders glücklich machen. "Meine Kinder und meine Firma und vor allem, dass Deacon heute Abend hier ist", zählte sie auf und fügte hinzu: "Das ist so lustig für mich und ich hoffe, für ihn auch."

Deacon, der selten im Rampenlicht steht, schien den Abend an der Seite seiner Mutter ebenfalls sehr zu genießen und zeigte sich stolz auf dem roten Teppich. Der 21-Jährige posierte in einem marineblauen Anzug mit weißem Hemd für die Fotografen. Seine berühmte Mama begeisterte in einem eleganten einärmeligen schwarzen Kleid. Neben Reese und Deacon erschienen noch zahlreiche weitere Promis zu dem glamourösen Event: Unter anderem gaben sich Stars wie Ariana Grande (31), Marc Jacobs (61), Emily Ratajkowski (33) und Sarah Paulson (49) die Klinke in die Hand.

Dass sich Reese gemeinsam mit ihrer Familie im Rampenlicht zeigt, ist eher eine Seltenheit: Die Hollywoodschauspielerin hält ihr Privatleben am liebsten aus der Öffentlichkeit heraus. Insgesamt hat die Unternehmerin drei Kinder: Ava (25) und Deacon bekam die "Mein Schatz, unsere Familie und ich"-Darstellerin gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Ryan Phillippe (50) – Tennessee durfte sie mit ihrem Ex Jim Toth (54) auf der Welt begrüßen. Angeblich soll Reese gerade wieder verliebt sein. Immer wieder machen Gerüchte die Runde, dass sie mit dem deutschen Finanzier Oliver Haarmann anbandeln soll.

Getty Images Reese Witherspoon, Filmstar

Instagram / reesewitherspoon Reese Witherspoon mit ihrem Sohn Deacon, 2024

