Reese Witherspoon glänzt mit Sohn Deacon auf Red-Carpet

Die Schauspielerin Reese Witherspoon (48) erschien am Dienstagabend mit ihrem Sohn Deacon Phillippe (21) auf dem roten Teppich zu den Wall Street Journal Magazine Innovators Awards in New York City. Der 21-Jährige begleitete seine berühmte Mutter zu dem Event im Museum of Modern Art. Gemeinsam strahlten die beiden glücklich für die Kameras. Reese glänzte in einem eleganten schwarzen One-Shoulder-Kleid. Ihr Sohn, den sie mit Ex-Mann Ryan Phillippe (50) hat, trug einen schicken marineblauen Anzug und eroberte mit seinem charmanten Lächeln die Herzen der Anwesenden.

Die stolze Mutter posierte nicht nur mit ihrem Sohn, sondern traf auch auf andere Größen der Unterhaltungsbranche wie Ariana Grande (31) und Tim Cook (64), den CEO von Apple. Reeses vermeintlich neuer Freund Oliver Haarmann erschien jedoch nicht zu dem Event. Der deutsche Finanzier, mit dem die "Natürlich Blond"-Bekanntheit seit einigen Monaten zusammen sein soll, ist offenbar kein Fan des Rampenlichts. "Reese liebt es, dass er ein Geschäftsmann und kein Teil von Hollywood ist", verriet ein Insider vor wenigen Wochen gegenüber People.

Reese Witherspoon hält ihr Familienleben weitgehend aus der Öffentlichkeit. Die 48-Jährige ist stolze Mutter von drei Kindern: Ihre älteste Tochter Ava Phillippe (25) und Sohn Deacon stammen aus ihrer Ehe mit Ryan Phillippe. Das jüngste Familienmitglied ist Sohn Tennessee James Toth, den die Oscar-Preisträgerin mit ihrem Ex-Partner Jim Toth (54) hat. Im März 2023, kurz vor ihrem zwölfjährigen Hochzeitstag, gab das Paar seine Scheidung bekannt. Nun scheint Reese ihr neues Liebesglück in Oliver gefunden zu haben.

Getty Images Ariana Grande, Tim Cook und Reese Witherspoon im Oktober 2024

Instagram / reesewitherspoon Reese Witherspoon (r) und ihre Kinder, 2024

