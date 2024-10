Reese Witherspoon feiert 21. Geburtstag ihres Sohnes Deacon

Die Schauspielerin Reese Witherspoon (48) kann es kaum glauben – ihr Sohn Deacon (21) ist in den USA offiziell volljährig! Am Mittwoch, den 23. Oktober, feierte der junge Mann seinen 21. Geburtstag. Die stolze Mutter teilte auf Instagram rührende Fotos mit ihren Fans. Auf den Bildern ist Deacon einmal als kleiner Junge und einmal als erwachsener Mann zu sehen. Zusammen genossen sie ein Abendessen am Wasser, was die enge Bindung zwischen Mutter und Sohn zeigt. Mit liebevollen Worten gratulierte die Schauspielerin ihrem Sohn, den sie mit Ex-Ehemann Ryan Phillippe (50) hat, zu diesem besonderen Meilenstein.

In ihrer Bildunterschrift schrieb Reese: "Ich kann nicht glauben, dass dieser erstaunliche junge Mann 21 Jahre alt wird! Alles Gute zum Geburtstag, Deacon. Du kamst in mein Leben, um mir Freude, Weisheit und so viel Liebe zu bringen. Du erhellst mein Leben mit deiner wundervollen Art! Ich liebe dich so sehr." Die Fans reagierten begeistert und bemerkten die auffällige Ähnlichkeit zwischen Mutter und Sohn. Die User schrieben unter anderem: "Ihr seid Zwillinge!" und "Er sieht seiner Mama so ähnlich!" Auch Deacon antwortete liebevoll mit roten Herz-Emojis. Zudem schrieb er: "Liebe dich."

Deacon, der eine Karriere als Musiker anstrebt, studiert derzeit an der New York University. Neben seiner Leidenschaft für die Musik ist er auch durch sein Auftreten in sozialen Medien bekannt. Letztes Jahr ging er viral, als er in einem TikTok-Video des Influencers Caleb Simpson auftauchte und sein Apartment in New York City zeigte. Trotz seines aufstrebenden Ruhms bleibt Deacon bescheiden und eng mit seiner Familie verbunden. Reese hat außerdem die Tochter Ava (25) und den Sohn Tennessee.

Instagram / reesewitherspoon Reese Witherspoon mit ihrem Sohn Deacon

Getty Images Reese Witherspoon im Februar 2024

