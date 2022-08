Serena Williams' Karriere-Ende: Stars ziehen den Hut vor ihr

Ihre Karriere hat auch bei anderen Spuren hinterlassen! Am Dienstag überraschte Serena Williams (40) ihre Fans mit einer unschönen Nachricht: Nach über 27 Jahren legt die Mutter einer Tochter ihren Tennisschläger zur Seite und beendet ihre mit Trophäen gekrönte Karriere. Neben ihren Fans ziehen aber auch ganz viele Stars den Hut vor der Sportlerin. Im Netz äußert sich nun unter anderem Sängerin Ciara (36) liebevoll zu Serenas Karriere-Ende!

Unter dem Instagram-Beitrag der 40-Jährigen hinterließ die "Level Up"-Interpretin nun liebe Worte. "Ich bin so stolz auf dich, Rena! Du hast uns alle auf deiner großartigen Reise durch das Tennis und das Muttersein inspiriert! Wir sind alle so stolz auf dich!", schreibt die 36-Jährige. Aber auch Gabrielle Union (49) kommt aus dem Schwärmen über Serena nicht heraus: "Du bist die Größte aller Zeiten. Ich bin so stolz auf dich!" Kim Kardashian (41) hingegen drückt ihrer Bewunderung einzig und allein mit einem Ziegen- und Blumenstrauß-Emoji aus.

Doch Serena wird nicht sofort mit dem Sport aufhören. Aktuell spielt sie noch ein Turnier in Toronto und gewann am Montag ihr erstes Match seit 430 Tagen, nachdem sie im vergangenen Jahr vor allem mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. So hatte ihr zuletzt eine Nasennebenhöhleninfektion zu schaffen gemacht.

Getty Images Ciara , Sängerin

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Getty Images Serena Williams in Wimbledon 2022

