Witwer enthüllt: Das war Olivia Newton-Johns letzter Wunsch

Olivia Newton-John (73) hatte ein Herzensprojekt in ihrem Leben. Am 8. August wurde bestätigt, dass die Schauspielerin gestorben ist. Ihr Ehemann John Easterling teilte mit, dass seine Frau friedlich auf ihrer Ranch in Südkalifornien eingeschlafen ist. Seit Jahrzehnten kämpfte die Grease-Darstellerin gegen den Krebs. Zu Lebzeiten äußerte der Filmstar einen letzten Wunsch. Diesen teilte ihr Partner John jetzt der Öffentlichkeit mit.

Da es Olivia ein großes Anliegen war, über Krebs zu sprechen, darüber zu informieren und Betroffene und ihre Familien zusammenzuführen, gründete sie die Wohltätigkeitsorganisation "Olivia Newton-John Foundation". Die Stiftung treibt außerdem die Forschung auf dem Gebiet der Behandlung von Krebserkrankungen voran. "Anstelle von Blumen bittet die Familie um Spenden zu ihrem Gedenken an den 'Olivia Newton-John Foundation Fund'", informierte Olivias Mann über den letzten Wunsch seiner Frau in einer Erklärung auf Instagram.

Ein letztes aktuelles Instagram-Foto postete Olivia offenbar am 17. April zu den Osterfeiertagen. Auf dem Schnappschuss steht sie inmitten von Sonnenblumen und strahlt. Unter dem Foto drückten zahlreiche Fans ihre Trauer aus. "Die Welt ist untröstlich, dich verloren zu haben, Olivia", schrieb zum Beispiel ein User.

