Zwei Wochen vor Tod: Olivia Newton-Johns Tochter zog zu ihr

Olivia Newton-John (73) war kurz vor ihrem Tod von ihren Liebsten umgeben! Am Montag wurde eine traurige Nachricht bekannt gegeben: Die Grease-Darstellerin verstarb nach ihrem langen Kampf gegen den Brustkrebs im Alter von 73 Jahren. Das verkündete ihr Ehemann John Easterling in einem rührenden Post auf dem Social-Media-Profil der Schauspielerin. Ihre letzten Momente verbrachte sie umgeben von ihrer Familie auf ihrer Ranch in Südkalifornien. Nur Tage vor ihrem Tod zog sogar Olivias Tochter zu ihr!

Chloe Lattanzi (36) zog nur zwei Wochen vor dem tragischen Tod ihrer Mutter gemeinsam mit ihrem Verlobten zu der Schauspielerin – offenbar, um näher bei ihrer kranken Mutter zu sein. Das verkündete die 36-Jährige Ende Juli via Facebook. "Wir sind offiziell aus unserem Haus in Portland ausgezogen. [...] Ich bin so aufgeregt, zurück zu meiner Mama zu kommen! Auf ein neues Kapitel", schrieb sie in ihrem Beitrag. Bis Ende vergangenen Monats lebte das Paar im Bundesstaat Oregon, wo sie eine medizinische Cannabisfarm betrieben.

Nur drei Tage vor Olivias Tod teilte Chloe noch einen Schnappschuss von dem Mutter-Tochter-Gespann und richtete einige liebevolle Worte an ihre Mutter. "Ich verehre diese Frau. Meine Mutter. Meine beste Freundin", schrieb sie zu dem Foto, auf dem die zwei nebeneinander auf einem Feld posieren.

Getty Images Olivia Newton-John, Schauspielerin

Instagram / chloelattanziofficial Chloe Lattanzi und ihre Mutter Olivia Newton-John

Getty Images Olivia Newton-John, Sängerin

