"Bedingungslose Liebe": Novalanalove ist Mama geworden!

Novalanalove (31) könnte nicht glücklicher sein! Im März verkündete die Influencerin, die mit bürgerlichem Namen Farina Yari heißt, dass sie und ihr Mann Pouya ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Am Samstag war es dann so weit: Die kleine Nola erblickte das Licht der Welt. "Das Einzige, was noch gefehlt hat, warst du! Nola Kiana, 6. August 2022! [...] Gesund und glücklich. Diese bedingungslose und einzigartige Liebe kann nicht in Worte gefasst werden, aber wir lieben dich schon jetzt mehr als alles andere!”, schrieb die 31-Jährige zu einer Reihe von Schnappschüssen ihres Babys auf Instagram. Zahlreiche Fans und Promis gratulierten der Neu-Mama bereits zu ihrem Babyglück.

