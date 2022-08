Kylie Jenner wird 25 Jahre alt: So süß gratuliert Mama Kris!

Kris Jenner (66) könnte wohl kaum stolzer sein! Die Unternehmerin ist Mutter von sechs Kindern. Kourtney (43), Kim (41), Khloé (38), Robert (35), Kendall (26) und Kylie (25) sind allesamt auf der ganzen Welt berühmt – in ihrer aktuellen Reality-TV-Show The Kardashians gewähren sie ihren Fans ziemlich private Einblicke. Die Jüngste im Bunde ist auch die Erfolgreichste des Kardashian-Jenner-Clans. Allein auf Instagram folgen ihr 365 Millionen Menschen. Heute feiert Kylie ihren 25. Geburtstag – Mama Kris sendete ihrem Nesthäkchen nun niedliche Glückwünsche!

Via Instagram teilte das Familienoberhaupt nun einige goldige Kindheitsschnappschüsse ihrer jüngsten Tochter. Dazu verfasste die 66-Jährige eine niedliche Liebeserklärung an Kylie: "Du bist ein wahr gewordener Traum und die tollste Tochter, Mama, Schwester, Tante, Freundin und für dein Alter so weise." In ihrem Post platzte Kris beinahe vor Stolz und zählte all die Dinge auf, die sie an ihrem Sprössling so sehr liebt. "Du bist und bleibst mein kleines Mädchen und ich bin unendlich stolz auf dich. Ich liebe dich so sehr. Alles Gute zum Geburtstag, mein Engelchen", beendete sie ihre Widmung.

Für Kylie könnte es derzeit wohl kaum besser laufen. Beruflich klappt für die 25-Jährige schon lange alles wie am Schnürchen – eigener Kosmetiklinie sei Dank. Doch auch privat schwebt sie auf Wolke sieben. Im Februar hatte nach Töchterchen Stormi (4) ihr zweites Kind das Licht der Welt erblickt. Ein kleiner Sohn machte die Beauty und ihren Schatz Travis Scott (31) abermals zu stolzen Eltern.

