Andrej Mangold stellt klar: Malle-Club ist noch erfolgreich

Andrej Mangold (35) bezieht Stellung. Der Bachelor von 2019 hatte gemeinsam mit zwei niederländischen Investoren vor rund zwei Monaten einen Club auf Mallorca umgebaut und wiedereröffnet. Das Projekt lief gut an – allein der Auftakt war seines Erachtens ein voller Erfolg. Aufgrund von vor allem persönlichen Problemen hatte sich der Basketballprofi nun jedoch aus dem Projekt zurückgezogen. Er wolle einfach nicht an seine psychischen und mentalen Grenzen gelangen. Finanzielle Gründe hatte sein Ausstieg nicht!

In seiner Instagram-Story stellte der gebürtige Hannoveraner klar: "Mit Hello The Club haben meine Partner und ich genau das geschafft, was wir uns vorgenommen haben und ich habe mir damit einen Traum erfüllt! Wir haben einen sehr erfolgreichen Nachtclub an der Playa de Palma etabliert." Der Club lebe weiterhin und sei immer noch täglich geöffnet. Zudem betonte Andrej, dass er sich darauf freue, dort bald privat zu feiern.

Laut Bild hatten Andrej und seine Partner für den Club einen niedrigen einstelligen Millionenbetrag gezahlt. "Es war eine tolle Erfahrung und natürlich entsteht bei einem frühen Ausstieg auch ein finanzieller Schaden, aber den nehme ich bewusst in Kauf", erzählte der 35-Jährige in einem Interview mit der Zeitung.

Instagram / dregold Andrej Mangold in seinem neuen Club auf Mallorca

Instagram / dregold Andrej Mangold, ehemaliger Bachelor

AEDT / ActionPress Andrej Mangold, Ex-Bachelor

