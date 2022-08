Coupleontour-Nessi verrät: So unterstützt sie ihre Frau Ina

Coupleontour halten zusammen. Mitte Juli musste das Paar einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Nur wenige Wochen vor der Geburt ihrer Tochter Olivia erlitt Ina einen Schlaganfall und musste sogar ins Koma gelegt werden. Seit einigen Wochen ist die TikTokerin wieder bei Bewusstsein und kämpft sich zurück ins Leben. Ihre Partnerin Vanessa unterstützt sie dabei tatkräftig. Im Netz verriet Nessi nun, wie sie versucht, Ina auf ihrem Weg der Genesung zu helfen.

"Ich versuche einfach, sie so doll zu unterstützen wie möglich und alles Negative von ihr fernzuhalten", erzählte die Neu-Mama in ihrer Instagram-Story. Zudem berichtete die Influencerin, dass Ina, die seit dem Schlaganfall halbseitig gelähmt ist, keine alten Fotos von ihnen sehen wolle, da diese sie traurig machen. "Ich versuche deshalb, nur positive Sachen an sie weiterzugeben", erklärte Vanessa. Auch ihre Familie unterstütze die Blondine dabei, wieder fit zu werden. "Wir haben Igelbälle, Rätsel und vieles mehr gekauft und versuchen so kreativ wie möglich zu sein", fasste die YouTuberin zusammen.

Erste Erfolge konnte Ina sogar bereits verzeichnen. So schreibt die 26-Jährige ihrer Liebsten seit einigen Tagen regelmäßig Briefe und auch das Versenden von Nachrichten über das Handy klappe nun wieder. "Sie sagt halt immer so, die Fortschritte, die sie macht, sind ihr zu klein und sie würde natürlich am liebsten direkt alles wieder bewegen können. Aber ich sag ihr einfach, ich bin bei jedem kleinen Schritt so stolz auf sie", berichtet Vanessa ihren Fans.

