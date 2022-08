Nach Bühnen-Comeback: Ozzy Osbourne gibt Gesundheitsupdate

Er gibt ein Update zu Ozzy Osbournes (73) Gesundheitszustand! Der Sänger hatte in den vergangenen Jahren mit einigen gesundheitlichen Beschwerden zu kämpfen. So wurde Anfang 2019 bei dem Rocker Parkinson diagnostiziert. Nur kurz darauf klagte der Musiker auch immer wieder über heftige Nackenschmerzen und Rückenprobleme. Vor wenigen Monaten hatte er aus diesem Grund eine große OP. In einem Interview sprach Ozzy nun erstmals nach der Operation über seinen aktuellen Gemütszustand!

Im Gespräch mit The Sun nahm der 73-Jährige kein Blatt vor den Mund und gab offen zu, wie es ihm zuletzt ergangen ist. "Ich war noch nie so lange so schlecht gelaunt", erzählte Ozzy ehrlich. Dennoch sei er nach der schweren Operation auf dem Weg der Besserung. "Gott sei Dank habe ich den richtigen Chirurgen gefunden, der weiß, wie man mit Wirbelsäulenproblemen umgeht. Er musste Nerven durchtrennen und man muss Nervenschmerztabletten nehmen, aber es geht mir besser", gab der Musiker Entwarnung.

Wie sieht aber Ozzys Routine aus, um auf die Beine zu kommen? "Jeden Morgen stehe ich auf und mache eine Stunde Krankengymnastik, die langsam Wirkung zeigt", plauderte der Rocker weiter. Vor allem seine Frau Sharon Osbourne (69) soll mit ihrem Mann mitleiden. "Es bricht Sharon das Herz, mich so zu sehen, aber ich werde wieder auf Tour gehen, und wenn es mich umbringt", gab sich Ozzy optimistisch.

Ozzy Osbourne, Musiker

Sharon und Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne im August 2022

