Peinlich? Kindheitsfreund zeigt Fotos von Chris Hemsworth

Auf dieses Geburtstagsgeschenk hat Chris Hemsworth (39) sicher gewartet! Der Schauspieler wird heute 39 Jahre alt und könnte diesen Tag ganz entspannt mit seinen Liebsten feiern – wäre da nicht ein guter Freund aus Jugendtagen: Denn Chris' Schulfreund Aaron hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Ehrentag seines einstigen Banknachbarn alljährlich mit Fotos zu versüßen: Und die sind nicht alle vorteilhaft!

Auf Instagram teilte Aaron nun wieder eine Reihe an Bildern, die Chris in den unterschiedlichsten Lebenslagen zeigen. Partyschnappschüsse reihen sich neben Fotos von Ausflügen und Momentaufnahmen ein. Auch ein Pic aus der Schulzeit des Hollywoodstars ist dabei. Einen so ungefilterten Blick auf ihr Idol erhaschen Chris' Fans nur selten. "Du bist wie der reiche, berühmte Onkel, den ich mir immer gewünscht habe. Wünsche können wahr werden", schrieb Aaron unter den Post.

Unter dem Beitrag versammelten sich rasch zahlreiche Kommentare. "Oha, ich habe laut gelacht! Alles Gute zum Geburtstag, mein Bester", schrieb etwa ein begeisterter User. Viele andere pflichteten ihm bei und fluteten die Kommentarspalte mit lachenden Emojis.

Instagram / azzagrist Chris Hemsworth bei einem Ausflug mit seinen Freunden

Instagram / azzagrist Chris Hemsworth als Schüler

Instagram / azzagrist Chris Hemsworth mit seinen Freunden

