"Kleiner Kuschler": Christin Kaeber verzaubert von Sohn Lev

Christin Kaeber (33) kostet die Kennlernzeit mit ihrem Baby in vollen Zügen aus. Vor wenigen Wochen ist die Influencerin zum zweiten Mal Mutter geworden. Nach der Geburt ihrer Tochter Nia im Jahr 2020 durften die Brünette und ihr Partner Leons nun einen Sohn auf der Welt willkommen heißen. Der Kleine hört auf den Namen Lev und macht das Glück der Familie perfekt. Christin kommt aus dem Schwärmen von ihrem Wonneproppen sogar kaum noch heraus.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die ehemalige Survivor-Kandidatin ein Schwarz-Weiß-Video ihres Sohnes und schrieb: "Lev ist so ein kleiner Kuschler. Er möchte wirklich 24/7 Körperkontakt und ist damit der glücklichste kleine Mann." Ihre gemeinsame Zeit sei magisch – vor allem die vergangenen Tage seien sehr intensiv gewesen.

Auch Nia hat ihren kleinen Bruder offenbar direkt in ihr Herz geschlossen. Vor wenigen Tagen teilte Christin ein Video, in dem ihre Tochter Lev die Flasche gibt. "Es ist so süß zu sehen, wie viel Interesse Nia an ihrem Bruder hat", freute sich die 33-Jährige über den niedlichen Moment.

Instagram / christinkaeber Christin Kaebers Sohn Lev

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber, Influencerin

Instagram / christinkaeber Christin Kaebers Partner Leons mit ihren Kindern Lev und Nia

